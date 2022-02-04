США передали украинским пограничникам 40 внедорожников
Источник:фейсбук посольства США в Украине
Госпогранслужба получила от США 40 внедорожников для патрулирования труднодоступных районов. На эту помощь потратили 20 миллионов долларов.
Эту помощь Госпогранслужба получила 4 февраля. Ее передал отдел технической помощи правоохранительным органам Украины Посольства США.
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США передали не только грузовики
Передача грузовиков украинским пограничникам является частью пакета неотложной помощи США Украине. В посольстве Вашингтона в Киеве отметили, что это поможет в выполнении жизненно важных правоохранительных функций в ответ на агрессию России. Однако США передали не только грузовики.
Неотложная помощь, предоставленная INL для ГПСУ, также содержит другие транспортные средства, переносные сооружения, радиосвязь, средства индивидуальной защиты, палатки и другое оборудование,
– говорится в заявлении посольства.
США передали пограничникам грузовики / Посольство США в Украине
Помощь США Украине: главное
- На фоне российской угрозы США с 22 января поставляют Украине вооружение. В Киев уже прибыло 7 партий оружия. Министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что это не последний груз.
- Также по информации СМИ, администрация Байдена готова передать Украине вертолеты Ми-17.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад поставляет Украине оружие, чтобы мы могли защититься, если Россия решит снова напасть.
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