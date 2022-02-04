Цю допомогу Держприкордонслужба отримала 4 лютого. Її передав відділ технічної допомоги правоохоронним органам України Посольства США.

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США передали не лише вантажівки

Передання вантажівок українським прикордонникам є частиною пакету невідкладної допомоги США Україні. У посольстві Вашингтона в Києві наголосили, що це допоможе у виконанні життєво важливих правоохоронних функцій у відповідь на агресію Росії. Однак США передали не лише вантажівки.

Невідкладна допомога, надана INL для ДПСУ, також містить інші транспортні засоби, переносні споруди, радіозв’язок, засоби індивідуального захисту, намети та інше обладнання,

– йдеться в заяві посольства.



США передали прикордонникам вантажівки / посольство США в Україні

Допомога США Україні: головне

На тлі російської загрози США з 22 січня постачають Україні озброєння. До Києва уже прибуло 7 партій зброї. Міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що це не останній вантаж.

Також за інформацією ЗМІ, адміністрація Байдена готова передати Україні гелікоптери Мі-17.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Захід постачає Україні зброю, аби ми могли захиститися, якщо Росія вирішить знову напасти.

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Текст допису посольства США в Україні

Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну в її зусиллях зі зміцнення миру та безпеки. 4 лютого 2022 року Відділ технічної допомоги правоохоронним органам України (INL) Посольства США в Києві передав Державній прикордонній службі України (ДПСУ) сорок повнопривідних вантажівок Mitsubishi. Ця техніка є частиною пакету невідкладної допомоги ДПСУ у розмірі 20 мільйонів доларів США, і допоможе у виконанні життєво важливих правоохоронних функцій у відповідь на агресію Росії. Ці позашляховики будуть використовуватися співробітниками ДПСУ для патрулювання величезних, важкодоступних прикордонних районів. Невідкладна допомога, надана INL для ДПСУ, також містить інші транспортні засоби, переносні споруди, радіозв’язок, засоби індивідуального захисту, намети та інше обладнання.