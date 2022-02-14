США переносят свое посольство из Киева во Львов

Госдеп США решил перенести свое посольство из Киева. Американские дипломаты переедут во Львов.

Американские дипломаты таки покинут Киев. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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Блинкен обратился к американцам

Энтони Блинкен подчеркнул, что причиной такого шага Госдепа стала угроза, которую создает Россия. Кроме того, госсекретарь обратился к американцам, которые сейчас в Украине и в очередной раз призвал их уехать из нашего государства.

Я приказал пойти на эти меры с одной стороны – ради безопасности нашего персонала – и мы настойчиво призываем всех граждан США, которые остались в Украине, немедленно покинуть страну,

– заявил Блинкен.

Однако госсекретарь подчеркнул, что США остаются с Украиной и прилагают все усилия для дипломатического урегулирования конфликта.

В посольстве приказали уничтожить технику, – СМИ

По данным издания The Wall Street Journal, Госдеп помимо приказа о переезде во Львов, дал еще одно распоряжение. В здании посольства в Киеве могут уничтожить сетевое оборудование и компьютерные рабочие станции, а также демонтировать телефонную систему посольства.

Кроме того, как утверждает издание, 56 дипломатов, вернувшихся из Украины в США, привезли секретные документы посольства. Госдеп ранее заявлял, что принял все необходимые меры для защиты секретной документации.

Какие еще страны перевозят свои посольства

Кроме США перевезти свои посольства из Киева решили Австралия и Канада. Германия решила перезти на запад Украины консульство из Днепра, которое до оккупации части Донбасса было в Донецке. Израиль также высказался о том, что может перевезти своих дипломатов во Львов.

Кроме того, 14 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился с послами страны ЕС, после которых дипломаты заверили, что они остаются работать в Киеве.

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