В береговой охране города Майами сообщили, что к ним поступила информация от мужчины, который спас одного из пострадавших примерно в 45 милях к востоку от залива Форт-Пирс.

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По словам потерпевшего, лодку оставил самый западный район Багамских островов Бимини вечером субботы, 22 января. Однако столкнулся с плохой погодой и перевернулся в океане.

В то же время он отметил, что никто из находившихся на борту судна не имел спасательного жилета.

Обратите внимание! Подозревается, что лодка могла быть связана с контрабандой людей. Ведь злоумышленники часто используют Багамские острова как отправную точку для доставки людей из других стран Карибского бассейна в США.

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