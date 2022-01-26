У береговій охороні міста Маямі повідомили, що до них надійшла інформація від чоловіка, який врятував одного з постраждалих приблизно в 45 милях на схід від затоки Форт-Пірс.
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За словами потерпілого, човен залишив найзахідніший район Багамських островів – Біміні ввечері суботи, 22 січня. Однак зіштовхнувся з поганою погодою і перекинувся в океані.
Водночас він зазначив, що ніхто з осіб, які перебували на борту судна не мав рятувального жилета.
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