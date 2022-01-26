У береговій охороні міста Маямі повідомили, що до них надійшла інформація від чоловіка, який врятував одного з постраждалих приблизно в 45 милях на схід від затоки Форт-Пірс.

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За словами потерпілого, човен залишив найзахідніший район Багамських островів – Біміні ввечері суботи, 22 січня. Однак зіштовхнувся з поганою погодою і перекинувся в океані.

Водночас він зазначив, що ніхто з осіб, які перебували на борту судна не мав рятувального жилета.

Зверніть увагу! Підозрюється, що човен міг бути пов'язаним із контрабандою людей. Адже зловмисники часто використовують Багамські острови як відправну точку для доставки людей з інших країн Карибського басейну до США.

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