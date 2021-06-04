США планируют наступательные кибероперации против российских хакеров, – СМИ

Власти Соединенных Штатов рассматривают кибератаки на американские компании, которые в последнее время участились, как угрозу нацбезопасности. Поэтому в правительстве готовят наступательные кибероперации против хакеров России.
Издание со ссылкой на собственные источники сообщает, что Белый дом использует спецслужбы для слежения за иностранными преступниками и планирует наступательные кибероперации против российских хакеров.
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США готовят ответ российским хакерам
Киберэксперт из Центра стратегических и международных исследований Джеймс Льюис рассказал о том, что США уже ранее поняли серьезность кибератак.
Где-то в конце прошлого (2020 – 24 канал) года все решили, что это поднялось до уровня угрозы национальной безопасности,
– отметил Льюис.
Однако Агентство национальной безопасности начало следить за некоторыми иностранными преступными хакерскими группами еще летом 2019 года. К этому прибегли после роста количества атак на больницы и местные органы власти.
Чиновники уточняют, что сбор разведданных ставит США в более выгодное положение, которое позволит нацелиться на конкретные группы, если президент прикажет "нанести удар".
Хакерская атака на компанию JBS: что известно
- 1 июня североамериканские и австралийский филиалы JBS SA стали жертвами хакерских атак. Из-за инцидента компании в Австралии пришлось полностью остановить работу.
- ФБР заявило, что за атакой стояли российская киберпреступная группа Revil (Sodinokobi).
- Джо Байден, отвечая на вопрос репортера, будет ли он принимать меры против Владимира Путина, заявил, что "внимательно изучает этот вопрос".
- Через несколько дней JBS сообщила о возобновлении работы после масштабной хакерской атаки.