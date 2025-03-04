Координатор украинско-немецкого сотрудничества ЦТД Степан Русин рассказал 24 Каналу, что в немецкий политикум и общество по-разному реагируют на такую вероятность. США, возможно, настроены серьезно, ведь стремятся, чтобы европейцы увеличивали свою ответственность за собственную безопасность.

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Как в Германии реагируют на политику США

Степан Русин отметил, что власти Германии рассматривают изменение политики США как "тревожный звоночек", а вот в обществе мнения разделились.

Большинство немцев участие США в гарантии безопасности Германии расценивают положительно, однако есть значительные антиамериканские течения среди определенных слоев населения, в частности в восточной части страны,

– сказал он.

Там граждане считают, что американские военные базы – это потенциальные цели для удара России в случае войны, то есть они якобы представляют угрозу для безопасности.

Именно на эти слои населения опирается партия "Альтернатива для Германии", которая выступала за восстановление связей с Россией и уменьшение американского присутствия во всей Германии.

Среди политиков существует консенсус, что в случае возможности ведения переговоров с американцами их надо убеждать, чтобы они не уменьшали свое присутствие. Все понимают, что чисто европейские силы не являются фактором сдерживания для россиян,

– подчеркнул координатор украинско-немецкого сотрудничества ЦТД.

Он добавил, если США все же решит выводить свои войска из Европы, то европейским лидером придется увеличивать свои расходы на оборону, чтобы жить в безопасности.

К слову, редактор Deutsche Welle Роман Гончаренко отметил, что рост поддержки "Альтернативы для Германии" стал ожидаемым, поскольку эта партия удачно использует экономические проблемы страны. Она заняла второе место на выборах, получив более 20% голосов, что более чем вдвое превышает ее результат четыре года назад.