Блинкен также выразил благодарность МИД Австрии за поддержку "членства в Евросоюзе всех шести балканских стран-кандидаток".
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Блинкен поблагодарил Австрию за поддержку Украины
Глава американского Госдепа Энтони Блинкен во время телефонного разговора с главой австрийского МИД Михаэлем Линхартом приветствовал поддержку Веной Украины на фоне напряженности между Киевом и Москвой.
Госсекретарь выразил глубокую благодарность за мощную поддержку Австрией суверенитета и территориальной целостности Украины перед продолжающейся агрессией России,
– заявили в Госдепе.
Другие вопросы, которые обсудили главы зарубежных ведомств
Стороны также затронули вопросы, связанные с миграционным кризисом на границе Беларуси. Блинкен подтвердил поддержку США ЕС в связи с циничным использованием режимом Александра Лукашенко незащищенных мигрантов.
Стороны призвали Минск положить конец "провокационной кампании", а также заняться проблемами с правами человека и фундаментальными свободами народа Беларуси.
Возможное обострение со стороны России: основное
- О том, что Россия готовится к расширению агрессии в отношении Украины первыми сообщили американские СМИ, ссылаясь на данные разведки и источники в администрации.
- Позже информацию подтвердила и разведка Минобороны. Там отметили, что вблизи украинской границы находятся более 90 тысяч военных государства-агрессора, а нападение возможно уже в январе – феврале 2022 года.
- В ведомстве уверяют, что такие обострения являются регулярными, а военные Объединенных сил к ним полностью готовы.
- В США активно готовятся к возможному вторжению России в Украину и проводят консультации с партнерами, обещая Москве ответственность за возможную дальнейшую агрессию.
- В то же время в Кремле отрицают любую эскалацию, традиционно обвиняя в агрессии Украину и партнеров.