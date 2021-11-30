Блінкен також висловив вдячність МЗС Австрії за підтримку "членства в Євросоюзі усіх шести балканських країн-кандидаток".
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Блінкен подякував Австрії за підтримку України
Глава американського Держдепу Ентоні Блінкен під час телефонної розмови з главою австрійського МЗС Міхаелем Лінхартом привітав підтримку Віднем України на тлі напруженості між Києвом та Москвою.
Держсекретар висловив глибоку подяку за потужну підтримку Австрією суверенітету і територіальної цілісності України перед агресією Росії, яка триває,
– заявили у Держдепі.
Інші питання, які обговорили глави закордонних відомств
Сторони також порушили питання, пов'язані з міграційною кризою на кордоні Білорусі. Блінкен підтвердив підтримку США ЄС у зв'язку з цинічним використанням режимом Олександра Лукашенка незахищених мігрантів.
Сторони закликали Мінськ покласти край "провокаційній кампанії", а також зайнятися проблемами з правами людини та фундаментальними свободами народу Білорусі.
Можливе загострення зі сторони Росії: основне
- Про те, що Росія готується до розширення агресії щодо України першими повідомили американські ЗМІ, посилаючись на дані розвідки та джерела в адміністрації.
- Пізніше інформацію підтвердила і розвідка Міноборони. Там зазначили, що поблизу українського кордону перебувають понад 90 тисяч військових держави-агресорки, а напад можливий вже у січні – лютому 2022 року.
- У відомстві запевняють, що такі загострення є регулярним, а військові Об'єднаних сил до них повністю готові.
- У США активно готуються до можливого вторгнення Росії в Україну і проводять консультації з партнерами, обіцяючи Москві відповідальність за можливу подальшу агресію.
- Водночас у Кремлі заперечують будь-яку ескалацію, традиційно звинувачуючи в агресії Україну та партнерів.