Блінкен також висловив вдячність МЗС Австрії за підтримку "членства в Євросоюзі усіх шести балканських країн-кандидаток".

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Блінкен подякував Австрії за підтримку України

Глава американського Держдепу Ентоні Блінкен під час телефонної розмови з главою австрійського МЗС Міхаелем Лінхартом привітав підтримку Віднем України на тлі напруженості між Києвом та Москвою.

Держсекретар висловив глибоку подяку за потужну підтримку Австрією суверенітету і територіальної цілісності України перед агресією Росії, яка триває,

– заявили у Держдепі.

Інші питання, які обговорили глави закордонних відомств

Сторони також порушили питання, пов'язані з міграційною кризою на кордоні Білорусі. Блінкен підтвердив підтримку США ЄС у зв'язку з цинічним використанням режимом Олександра Лукашенка незахищених мігрантів.

Сторони закликали Мінськ покласти край "провокаційній кампанії", а також зайнятися проблемами з правами людини та фундаментальними свободами народу Білорусі.

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