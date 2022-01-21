США подали в суд, чтобы конфисковать имущество, связанное с Коломойским и Боголюбовым

США требуют конфисковать имущество, связанное с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Департамент юстиции США считает, что активы следует арестовать из-за нарушения закона об отмывании денег.

Решение об этом будет рассматривать Окружной суд Южного округа Флориды. Это уже четвёрный иск по делу Коломойского в США.

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Более 6 миллионов долларов выручили от продажи коммерческой недвижимости в Далласе. Она удерживалась и улучшалась благодаря разворовыванию и мошенничеству с "Приватбанком" в Украине. Эти деньги подлежат конфискации на основании нарушения федерального законодательства об отмывании денег,

– отметили в ведомстве.

В исках говорится, что Коломойский и Боголюбов отмывали незаконные деньги с помощью множества банков. Лишь после этого олигархи перевели их в США.

Коломойский скупил недвижимость в США за деньги украинцев

Американцы Мордехай Корф и Уриэль Лабер, соратники Коломойского и Боголюбова, действовали из офисов в Майами. Они создали сеть компаний Optima для дальнейшего отмывания незаконно присвоенных денег. Они приобрели недвижимость и предприятия по всей стране на сотни миллионов долларов.

Несколько структур Optima использовали прибыль от недвижимости CompuCom в Далласе, купленную за присвоенные деньги, для оплаты модернизации и обслуживания зданий Stemmons Towers. В 2019 году эти здания продали. 6 миллионов долларов до сих пор принадлежат специально созданной компании 87STE LLC.

Минюст США хочет аннулировать договор о доверительном управлении и связанный с ним договор купли-продажи.

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