Об этом в программе Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале заявил политолог Владимир Фесенко. Он предположил, что в сложившейся ситуации доминирует банальный интерес выживания.
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По словам Фесенко, у Коломойского сейчас сложные проблемы в США. В частности, в отношении него есть расследование и санкции.
"Ему (Коломойскому – 24 канал) не нужно вступать в конфликт с президентом. Поэтому в этом противостоянии вокруг закона об олигархах он для себя выбрал очень удобную и эффективную тактику – лояльность к президенту", – заявил политолог.
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Программа "Что это было?" на 24 канале: смотрите видео
Деолигархизация в Украине: что известно
- Владимир Зеленский 15 апреля на заседании Совета нацбезопасности и обороны инициировал создание нового законопроекта о статусе олигарха в Украине.
- Верховная Рада в июле поддержала документ в первом чтении. Уже 23 сентября нардепы проголосовали за законопроект во втором чтении. Однако народные избранники приняли сразу 3 противоречивых правки, что повлекло за собой юридические коллизии.
- Владимир Зеленский 5 ноября безотлагательно подписал принятый Верховной Радой антиолигархический закон.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что 20 – 25 мая 2022 года может пройти заседание, на котором внесут первые фамилии в реестр олигархов.