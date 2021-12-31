Об этом в программе Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале заявил политолог Владимир Фесенко. Он предположил, что в сложившейся ситуации доминирует банальный интерес выживания.

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По словам Фесенко, у Коломойского сейчас сложные проблемы в США. В частности, в отношении него есть расследование и санкции.

Справка. В США ввели санкции против Коломойского, которые запретили олигарху вместе с семьей въезжать в государство. Причиной стала его деятельность в должности главы Днепропетровской области в 2014-2015 годах. Олигарха подозревают в попытке подорвать демократию и причастности к коррупции.

"Ему (Коломойскому – 24 канал) не нужно вступать в конфликт с президентом. Поэтому в этом противостоянии вокруг закона об олигархах он для себя выбрал очень удобную и эффективную тактику – лояльность к президенту", – заявил политолог.

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Программа "Что это было?" на 24 канале: смотрите видео

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