Про це у програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі заявив політолог Володимир Фесенко. Він припустив, що у цій ситуації домінує банальний інтерес виживання.
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За словами Фесенка, у Коломойського зараз складні проблеми у США. Зокрема, щодо нього є розслідування та санкції.
"Йому (Коломойському – 24 канал) не треба вступати у конфлікт з президентом. Тому в цьому протистоянні навколо закону про олігархів він для себе обрав дуже зручну й ефективну тактику – лояльність президенту", – заявив політолог.
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Програма "Що це було?" на 24 каналі: дивіться відео
Деолігархізація в Україні: що відомо
- Володимир Зеленський 15 квітня під час засідання Ради нацбезпеки й оборони ініціював створення нового законопроєкту про статус олігарха в Україні.
- Верховна Рада у липні підтримала документ у першому читанні. Вже 23 вересня нардепи проголосували за законопроєкт у другому читанні. Однак народні обранці ухвалили одразу 3 суперечливі правки, що спричинило юридичні колізії.
- Володимир Зеленський 5 листопада невідкладно підписав ухвалений Верховною Радою антиолігархічний закон.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що 20 – 25 травня 2022 року може пройти засідання, на якому внесуть перші прізвища до реєстру олігархів.