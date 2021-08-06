США поддерживают Крымскую платформу и будут сотрудничать с правительством Украины, – дипломат
Источник:Интерфакс-Украина
В Соединенных Штатах убеждены, что нужно сделать больше, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее незаконную оккупацию Крыма. Поэтому Вашингтон решительно поддерживает Крымскую платформу и будет тесно сотрудничать с украинским правительством в этом направлении.
Такое заявление на учредительном форуме экспертной сети Крымской платформы сделала временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин. Она подчеркнула, что агрессия России против Украины простирается за пределы Крыма.
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США будут поддерживать Крымскую платформу
Квин отметила, что войска, которые находятся на Донбассе, руководствуются Россией и продолжают убивать украинцев на их собственной территории. Кроме того, Москва стремится использовать ее незаконную оккупацию Крыма, чтобы оправдать ограничение доступа к Черному и Азовскому морям.
Но мы знаем, что надо сделать больше, чтобы привлечь Россию к ответственности, и поэтому США решительно поддерживают Крымскую платформу. И мы будем тесно сотрудничать с правительством Украины для ее поддержки,
– заверила дипломатка.
Она добавила, что США считают незаконную оккупацию Крыма Россией преступлением, которое нельзя забывать и игнорировать.
Нарушения России в Крыму должны быть наказаны
Также Квин заявила, что репрессии и нарушения прав человека в оккупированном Крыму нужно и в дальнейшем разоблачать и активно принимать меры в отношении них. Ведь те, кто совершил эти преступления, должны быть привлечены к ответственности. Дипломат также заверила, что США и дальше будут говорить о преступлениях России в Крыму.
"Мы продолжим использовать наши санкции, связанные с Украиной, которые мы внедрили в прошлом против лиц, совершивших нарушения прав человека в Крыму. И мы продолжим выступать за освобождение крымских политических заключенных", – подытожила она.
Кроме того, Вашингтон обещает продолжать призывать к справедливости в отношении жертв насильственных исчезновений и освещать нарушения против крымскотатарского сообщества.
Крымская платформа: что известно
- Владимир Зеленский анонсировал создание Крымской платформы в сентябре 2020 года. Ее цель – объединить силы по деоккупации Крыма.
- Первый саммит платформы проведут накануне 30-го Дня Независимости – 23 августа.
- Участие в нем уже подтвердили 29 государств. От США в Киев прилетит министр транспорта США Питер Буттиджедж.