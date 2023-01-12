Во время брифинга 12 января пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер сказал, что США полностью поддерживают любую оборонную помощь, которую международные союзники и партнеры могут предоставить Украине. Об этом пишет 24 Канал.

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США поддерживают поставки танков в Украину

Пэт Райдер сказал, что перед поставкой танков Украине стоит вопрос возможности обслуживать эти танки и тренировки украинских военных на них. Однако он подчеркнул, что Пентагон поддерживает предоставление ВСУ любой помощи, благодаря которой наши защитники смогут получить преимущество на фронте.

Мы полностью поддерживаем любую оборонную помощь, которую наши международные союзники и партнеры могут предоставить Украине. В частности это касается и танков. Но опять же возникает вопрос о возможности тренироваться на этих танках, поддерживать и хранить их. Это будет частью дискуссий как со стороны США, так и наших партнеров. Но непременно мы поддерживаем любую помощь, благодаря которой Украина сможет получить преимущество на поле боя,

– сказал Пэт Райдер.

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