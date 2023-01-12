Під час брифінгу 12 січня прессекретар Пентагону Пет Райдер сказав, що США повністю підтримують будь-яку оборонну допомогу, яку міжнародні союзники та партнери можуть надати Україні. Про це пише 24 Канал.

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США підтримує постачання танків в Україні

Пет Райдер сказав, що перед постачанням танків Україні постає питання можливості обслуговувати ці танки та тренування українських військових на них. Проте він наголосив, що Пентагон підтримує надання ЗСУ будь-якої допомоги, завдяки якій наші захисники зможуть отримати перевагу на фронті.

Ми повністю підтримуємо будь-яку оборонну допомогу, яку наші міжнародні союзники та партнери можуть надати Україні. Зокрема, це стосується і танків. Але знову ж постає питання можливості тренуватися на цих танках, підтримувати та зберігати їх. Отже, це буде частиною дискусій як з боку США, так і наших партнерів. Але неодмінно ми підтримуємо будь-яку допомогу, завдяки якій Україна зможу отримати перевагу на полі бою,

– сказав Пет Райдер.

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