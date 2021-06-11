В США появится еще одно генконсульство Украины: видео

В городе Хьюстон в американском штате Техас появится Генеральное консульство Украины. Госпожа посол Оксана Маркарова официально подписала соглашение об аренде помещения.

В Посольстве нашей страны в Соединенных Штатах сообщили, что этот момент "точно станет частью истории развития украинско-американских отношений".

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Сегодня сделали еще один важный шаг к открытию Генерального консульства Украины в г. Хьюстон, штат Техас. Посол Оксана Маркарова подписала соглашение на аренду помещения, где официально будет находиться новое зарубежное дипломатическое учреждение Украины в США,

– говорится в сообщении.

Дипломаты отметили, что очень рады возможности увеличивать и развивать украинское присутствие в американских регионах.

В Посольстве добавили: "Юг Америки имеет большую и активную украинскую общину, а также большой потенциал для развития новых стратегических направлений украинско-американского партнерства".

Задачи Маркаровой на должности: что известно

Президент Владимир Зеленский 25 февраля 2021 года назначил Оксану Маркарову послом Украины в США.

Глава государства дал ей ряд поручений. В частности, наладить контакт с администрацией главы США Джо Байдена.

Среди задач, которые ставят перед Маркаровой в украинском МИД, также визит Джо Байдена в нашу страну.