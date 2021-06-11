У Посольстві нашої держави в Сполучених Штатах повідомили, що цей "момент точно стане частиною історії розвитку українсько-американських відносин".
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Сьогодні зробили ще один важливий крок до відкриття Генерального консульства України у м. Г’юстон, штат Техас. Посол Оксана Маркарова підписала угоду на оренду приміщення, де офіційно знаходитиметься нова закордонна дипломатична установа України в США,
– йдеться у повідомленні.
Дипломати зазначили, що надзвичайно раді можливості збільшувати та розвивати українську присутність в американських регіонах.
У Посольстві додали: "Південь Америки має велику й активну українську громаду, а також великий потенціал для розвитку нових стратегічних напрямів українсько-американського партнерства".
Завдання Маркарової на посаді: що відомо
- Президент Володимир Зеленський 25 лютого 2021 року призначив Оксану Маркарову послом України у США.
- Глава держави дав їй низку доручень. Зокрема, налагодити контакт з адміністрацією очільника США Джо Байдена.
- Серед завдань, які ставлять перед Маркаровою в українському МЗС, також є візит Джо Байдена в нашу країну.