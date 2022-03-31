В США пока не готовы принимать решение о гарантиях безопасности Украине

Украина называла среди возможных стран-гарантов безопасности США. Однако в Америке пока не готовы принять решение.

США постоянно обсуждают с Украиной способы, с помощью которых можно помочь обеспечить суверенитет и безопасность. Об этом заявила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.

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Однако чиновник констатировала, что пока нет никаких конкретных деталей относительно гарантий безопасности, о которых я могла бы говорить.

Позиции других стран

Украина на переговорах с Россией в Стамбуле предложила, чтобы страны-члены Совбеза ООН предоставили нашему государству гарантии безопасности. Если на наше государство нападут, в течение 3 дней страны-гаранты должны дать военную помощь, вооружение и создать бесполетную зону.

В качестве гарантов рассматривают Великобританию, Китай, США, Францию, Германию, Израиль, Канаду, Италию, Польшу, Турцию.

Великобритания и Германия заявили о готовности предоставить соответствующие гарантии.

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