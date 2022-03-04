США на полтора года предоставили украинцам статус временно защищенных лиц: кто его получит

Министерство национальной безопасности США предоставило украинцам временный охранный статус на 18 месяцев. Причина – нападение России.

Что означает это сообщение? Из-за начатой Россией войны украинцы вынуждены искать убежища в других странах. И США стремятся их поддержать.

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Заявление министерства национальной безопасности США в отношении граждан Украины

Секретарь министерства нацбезопасности США Алехандро Майоркас пояснил, что "поддержку и защиту гражданам Украины" американцы продолжат. Соответственно, из-за начатой Россией войны украинцам предоставили Temporary Protected Status – временный охранный статус (на 18 месяцев).

Это результат полномасштабного российского военного вторжения в Украину, знаменующий собой самую крупную военную акцию в Европе со времен Второй мировой войны. Это вторжение повлекло за собой гуманитарный кризис,

– говорится в сообщении министерства.

Однако этот статус – TPS – получат только люди, постоянно проживающие в Соединенных Штатах Америки по состоянию на 1 марта 2022 года. Люди, пытающиеся поехать в США после 1 марта, не будут иметь права на TPS.

Статус TPS, напомним, дает право негражданам США проживать в США и работать там официально и легально.

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