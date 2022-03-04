Що означає це повідомлення? Через почату Росією війну українці змушені шукати притулку в інших країнах. І США прагнуть їх підтримати.

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Заява міністерства національної безпеки США щодо громадян України

Секретар міністерства нацбезпеки США Алехандро Майоркас пояснив, що "підтримку та захист громадянам України" американці надавати продовжать. Відповідно, через почату Росією війну українцям надали Temporary Protected Status – тимчасовий охоронний статус (на 18 місяців).

Це є результатом повномасштабного російського військового вторгнення в Україну, яке знаменує собою найбільшу військову акцію в Європі з часів Другої світової війни. Це вторгнення спричинило гуманітарну кризу,

– мовиться у повідомленні міністерства.

А проте цей статус – TPS – отримають тільки люди, які постійно мешкають у Сполучених Штатах Америки станом на 1 березня 2022 року. Люди, які намагаються поїхати до США після 1 березня, не матимуть права на TPS.

Статус TPS, нагадаємо, дає право негромадянам США проживати у США та працювати там офіційно й легально.

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