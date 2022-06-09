США получают от Украины мало информации о планах, потерях и ситуации на фронте, – NYT

Соединенные Штаты Америки получают очень мало информации о ситуации в Украине. Кое-где у них даже больше данных о делах в российской армии.

В частности, это касается потерь на поле боя, которые Украина не обнародует. Такое предположение высказали в исследовании The New York Times, которое обнародовали 8 июня

Накануне Байден обсудил с Дудой поддержку Украины

Почему о России есть много данных

Дело в том, что разведка США на протяжении многих лет развивала агентуру именно в правительствах и государствах, которые считали потенциально опасными. Поэтому именно эта страна много раз получала секретные данные из Кремля. Одним из ярких примеров этого было предупреждение о принятом вторжении России в Украину.

В материале NYT указали, что якобы власти Украины скрывают свои данные от Штатов. Мол, это касается детальных планов операций и даже потери техники. Поэтому это, вероятно, может повлиять на поставку военной помощи.

Пообщались с бывшей разведчицей

Важно отметить, что основная часть материала базируется на разговоре с высокопоставленным сотрудником разведки США Бет Саннер. Однако это бывшая сотрудница службы разведки, поэтому, вероятнее всего, у нее нет полной картины нынешнего взаимодействия служб наших стран.

Именно Саннер сказала, что "пробелы в информированности" могут повлиять на поставку вооружения Украине. Однако даже президент Джозеф Байден не раз говорил, что помощь будет поступать. В частности, он говорил об этом в интервью этому изданию 31 мая. Как раз тогда стало известно о предоставлении нам современных ракетных комплексов.

Ранее в NYT говорили о "компромиссах" с Россией

Недавно редакция The New York Times опубликовала статью, предположившую, что американцы вскоре устанут от войны в Украине. Мол, что Владимир Путин не отступит. Там намекнули, что якобы украинским властям нужно будет идти на компромиссы. Вероятно, говорилось, прежде всего, об уступках в плане территориальной ценности.

20 мая в эфире 24 канала это прокомментировал политолог Олег Саакян. Он отметил, что российские деньги таки оказывают определенное влияние на Западе.

Не стоит воспринимать всерьез эту статью. Это конкуренция влияний, о которых заявили. Этот тезис не выдерживает никакой критики. Это абсолютно пропагандистский тезис. Хочется спросить этих журналистов: "А что если вы ошибаетесь?" Вся логика статьи сыпется,

– рассказал тогда политолог.

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