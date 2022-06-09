Зокрема, це стосується втрат на полі бою, які Україна не оприлюднює. Детально про це написали в дослідженні The New York Times, яке оприлюднили 8 червня.

Напередодні Байден обговорив із Дудою підтримку Україні

Чому про Росію є багато даних

Річ у тім, що розвідка США протягом багатьох років розбудовувала агентуру саме в урядах і державах, які вважала потенційно-небезпечними. Тому саме ця країна багато разів здобувала секретні дані з Кремля. Одним із яскравих прикладів цього було попередження про ухвалене вторгнення Росії в Україну.

У матеріалі NYT вказали, що нібито влада України приховує свої дані від Штатів. Мовляв, це стосується детальних планів операцій і навіть втрат техніки. Тому це, ймовірно, може вплинути на постачанні військової допомоги.

Поспілкувалися з колишньою розвідницею

Важливо зауважити, що основна частина матеріалу базується на розмові з високопоставленим співробітником розвідки США Бет Саннер. Проте це колишня співробітниця служби розвідки, тому, найімовірніше, вона не має повної картини теперішньої взаємодії служб наших країн.

Саме Саннер сказала, що "прогалини в інформованості" можуть вплинути на постачання озброєння Україні. Проте навіть президент Джозеф Байден не раз говорив, що допомога буде надходити. Зокрема, він говорив про це в інтерв'ю цьому ж виданню 31 травня. Якраз тоді стало відомо, про надання нам сучасних ракетних комплексів.

Раніше у NYT говорили про "компроміси" з Росією

Нещодавно редакція The New York Times опублікувала статтю, де припустили, що американці незабаром втомляться від війни в Україні. Мовляв, що Володимир Путін не відступить. Там натякнули, що нібито українській владі треба буде йти на компроміси. Ймовірно, мовилося передусім про поступки в плані територіальної цінності.

20 травня в ефірі 24 каналу це прокоментував політолог Олег Саакян. Він зауважив, що російські гроші таки мають певний вплив на Заході.

Не варто сприймати серйозно цю статтю. Це конкуренція впливів, про яку заявили. Ця теза не витримує жодної критики. Це абсолютно пропагандистська теза. Хочеться запитати цих журналістів: "А що якщо ви помиляєтесь?". Вся логіка статті сиплеться,

– розповів тоді політолог.

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