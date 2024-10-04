Там считают, что это совершенно разные ситуации. Об этом сказала заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга, 3 октября.

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Украина "успешно применяет ПВО"

В Пентагоне заявили, что Украина сама "успешно применяет ПВО и другие возможности", предоставленные Западом.

Мы говорим о двух очень разных ландшафтах и полях боя. Президент (президент США Джо Байден – 24 Канал) в самом начале, когда Россия вторглась в Украину, поручил обеспечить Украину тем, что ей нужно на поле боя. Они очень успешно применяют средства противовоздушной обороны и другие возможности для того, чтобы продолжать отвоевывать свою территорию,

– сказала Сингх.

По ее словам, Байден обязался не отправлять своих военных в Украину, но при этом поддерживать ее до возвращения суверенной территории. В частности, глава Пентагона Остин поддерживает связь с министром обороны Украины Умеровым и получает информацию с фронта, чтобы лучше понимать, "какие еще возможности могут понадобиться, если такие потребуются".

Сбивать российские цели над территорией Украины из Польши или Румынии США также не собираются.

"Это означало бы, что мы втянуты в войну другим способом. А сейчас мы чувствуем, что Украина смогла успешно защититься от российских ударов по своим городам, по населению, по инфраструктуре. И мы будем продолжать оказывать им необходимую для этого поддержку", – сказала пресс-секретарь Пентагона.