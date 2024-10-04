Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко рассказал 24 Каналу, что несмотря на масштабную атаку Ирана по Израилю, тот продолжает свою наземную операцию в северном Ливане. Пока неизвестно, какими будут последствия этих действий.

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Позиция Турции

Игорь Чаленко выразил мнение, что основным фактором неопределенности является заявление Реджепа Эрдогана. Он сказал, что следующей страной, на которую может напасть Израиль является Турция.

Это довольно серьезные слова, которые могут свидетельствовать о том, что Турция может вступить в активное противостояние с Израилем,

– высказался политолог.

По его мнению, есть признаки, которые этому предшествовали. Говорится об уменьшении сотрудничества между странами, в частности относительно ограничений для посадки авиационных бортов в Турции.

Он добавил, что западные страны будут пытаться урегулировать ситуацию вокруг Израиля, чтобы не расширять эскалацию дальше и сделать невозможным иранско-израильскую войну.

Как ответит Израиль на атаки Ирана

Из-за масштабности атаки Ирана по Израилю Беньямин Нетаньяху сделал заявление, что такие действия считаются объявлением войны. Чаленко предположил, что этот конфликт не будет все же масштабирован.

Обратите внимание! Израильский политолог Арие Зайден отметил, что ответ Израиля будет мощным. Государство имеет возможность ударить по любой точке на Ближнем Востоке. По его мнению, удар может быть направлен на важные нефтяные объекты Ирана, которые трудно защитить полностью.

Израиль неоднократно совершал удары по враждебным к нему странам, вероятно, с целью показать собственную силу.

"Максимум, что мы увидим – это локальные удары Израиля по объектам иранского военно-промышленного комплекса. Мы это уже видели как на территории Ирана, так и в других странах, которые сотрудничают с ним", – сказал руководитель Центра анализа и стратегий.