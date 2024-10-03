Редактор The Sunday Telegraph Аллистер Хит в своей колонке написал, что человечество оказалось на пороге Третьей мировой войны. В то же время он убежден, что остановить ее начало может только одна страна – Израиль, поэтому Запад должен ему помочь.

Смотрите также Как Россия использует конфликт на Ближнем Востоке: анализ ISW

Иранский режим – "источник проблем"

Хит написал, что для мира война против Ирана будет необходима в первую очередь.а для того, чтобы предотвратить ядерный апокалипсис, иранская атомная программа должна быть уничтожена.

Он также считает, что иранский режим является "источником почти всех проблем на Ближнем Востоке", главным экспортером терроризма, союзником России, другом Китая и "раковой опухолью, разъедающей общую судьбу человечества. Журналист подчеркнул, что смена режима в Иране должна быть главным внешнеполитическим приоритетом для каждой демократии в мире.

Удар по Израилю 1 октября стал для Тегерана ошибкой. Страна использовала часть своих ракет и фатально ослабила свою позицию.

На этот раз он (Иран) неправильно понял Америку. Он недооценил аппетит Израиля к риску и боли. Ни одно правительство в Иерусалиме не может терпеть повторяющихся, эскалационных ракетных атак со стороны тысячелетнего государства, которое явно стремится к его уничтожению,

– написал он.

В то же время также Хит выразил мнение, что опасность иранского режима в том, что он паникует и углублять свои ошибки, пытаясь как можно скорее приобрести ядерный статус. Он также считает, что этого нельзя допустить. По его словам, Израиль имеет не только право, но и обязан нанести сокрушительный удар в ответ по иранскому режиму.