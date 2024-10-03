ISW отмечает активность российских дипломатов и анализирует их заявления. Интересно, что 30 сентября премьер-министр Михаил Мишустин посетил Иран. Впрочем, теперь оба союзника имеют проблемы.

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Россия хочет использовать конфликт на Ближнем Востоке

Кремль, вероятно, стремится воспользоваться конфликтом на Ближнем Востоке для продвижения международных структур, где доминирует Россия, в том числе тех, которые связаны с усилиями Кремля по созданию альтернативной "евразийской архитектуры безопасности",

– пишут аналитики.

Как сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, президент Палестинской администрации Махмуд Аббас принял приглашение России посетить саммит БРИКС в Казани 22 – 24 октября. Участники саммита должны обсудить ситуацию на Ближнем Востоке.

А заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов осудил наземную операцию Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на юге Ливана во время встречи с послом Ливана в России 1 октября. В разговоре с Шауки Бу Нассаром он подчеркнул, что Россия "выступает против предполагаемых израильских политических убийств". Также он подчеркнул важность оказания гуманитарной помощи Ливану и безопасной эвакуации российских граждан из Ливана.

Посол России в Израиле Анатолий Викторов призвал немедленно прекратить конфликт на Ближнем Востоке. В свою очередь Лавров встретился с послами неопределенных арабских государств и призвал к немедленному прекращению военных действий в зоне израильско-палестинского конфликта.