Там вважають, що це зовсім різні ситуації. Про це сказала заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу, 3 жовтня.

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Україна "успішно застосовує ППО"

У Пентагоні заявили, що Україна сама "успішно застосовує ППО та інші можливості", надані Заходом.

Ми говоримо про два дуже різні ландшафти та поля бою. Президент (президент США Джо Байден – 24 Канал) на самому початку, коли Росія вторглася в Україну, доручив забезпечити Україну тим, що їй потрібно на полі бою. Вони дуже успішно застосовують засоби протиповітряної оборони та інші можливості для того, щоб продовжувати відвойовувати свою територію,

– сказала Сінгх.

За її словами, Байден зобов'язався не відправляти своїх військових в Україні, але при цьому підтримувати її до повернення суверенної території. Зокрема, глава Пентагону Остін підтримує зв'язок з міністром оборони України Умєровим та отримує інформацію з фронту, щоб краще розуміти, "які ще можливості можуть знадобитися, якщо такі будуть потрібні".

Збивати російські цілі над територією України з Польщі чи Румунії США також не збираються.

"Це означало б, що ми втягнуті у війну в інший спосіб. А зараз ми відчуваємо, що Україна змогла успішно захиститися від російських ударів по своїх містах, по населенню, по інфраструктурі. І ми продовжуватимемо надавати їм необхідну для цього підтримку", – сказала речниця Пентагону.