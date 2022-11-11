Вашингтон поможет Украине с созданием интегрированной сети систем ПВО

США помогают Украине защищать небо от российских ракет. Пентагон даже планирует принять участие в создании в Украине интегрированной системы противовоздушной обороны из средств разной дальности.

Системы ПВО разной дальности смогут гарантировать эффективную работу Вооруженных сил Украины. Об этом на брифинге заявила представительница Пентагона Сабрина Синг.

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По сути, мы создаем – возможно, я использую неудачную аналогию – сеть систем ПВО разной дальности. Все имеют разную дальность действия, все они вносят разный вклад на фронте, благодаря чему украинские силы эффективны,

– отметила Синг.

Она добавила, что говорится о системах Hawk, Avenger и IRIS-T.

Пентагон объявил новый пакет помощи Украине

10 ноября Пентагон сообщил о выделении для Украины нового пакета военной помощи. Его стоимость составляет 400 миллионов долларов. Так, американские партнеры передадут ВСУ:

ракеты для ПВО HAWK;

4 системы ПВО Avenger;

ракеты Stinger;

боеприпасы для HIMARS;

21 тысячу артиллерийских снарядов 155 калибра;

500 высокоточных артиллерийских снарядов 155 калибра;

10 тысяч минометных снарядов 120 калибра;

100 HMMWV;

400 гранатометов;

стрелковое оружие, 20 миллионов патронов к нему и прочее.

При этом в министерстве обороны США подчеркнули, что очень важно предоставлять Украине системы ПВО. Они необходимы для того, чтобы ВСУ могли эффективно реагировать на жестокие и непрерывные российские атаки по гражданской инфраструктуре Украины.

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