В этом заверила заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд. Она подчеркнула, что Украина может и дальше рассчитывать на поддержку со стороны США.

К теме Нерушимая поддержка, – Байден заговорил об Украине после встречи с Путиным

Вашингтон надеется на стабильные и предсказуемые отношения с Россией. При этом, Штаты остаются твердо привержены суверенитету и территориальной целостности Украины.

Нуланд обратила внимание, что такой позиции в ее стране придерживаются на протяжении нескольких десятилетий. И обратила внимание на слова Байдена о том, что США и Россия "имеют большие разногласия по Украине".

Мы дали четко понять и президент Байден еще раз повторил, что санкции, введенные против России из-за Украины, будут оставаться в силе,

– подчеркнула Нуланд.

"У нас сильные программы поддержки Украины в областях безопасности, экономического развития и борьбы с коррупцией. Все это будет продолжаться", – заверила она.

Нуланд общалась с Кулебой

17 июня заместитель госсекретаря США обсудила встречу Байдена с Путиным с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Она подчеркнула, что Штаты придерживаются позиции: "никаких договоренностей об Украине без Украины".

Обратите внимание! У Зеленского убеждены, что Байдену на встрече с главой Кремля удалось полностью реализовать свои намерения и донести ключевые тезисы.