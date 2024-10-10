В США после урагана без вести пропала семья украинцев из Херсона: среди них 13-летний мальчик

В результате мощного Урагана Хелен в США без вести пропали сотни людей. Среди них также есть семья украинцев из Херсона.

Говорится о 41-летней Анастасии, 40-летнего Дмитрия, их 13-летнего сына Евгения, а также 80 летняя бабушка Татьяна. Об этом сообщила волонтер и этнограф Устя Стефанчук на своей странице в фейсбук.

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Что известно о пропавших украинцах в США

Во время мощного Урагана Хелен, который ударил по США, среди сотен пропавших без вести оказалась семья из Украины.

41-летняя Анастасия, ее 40-летний муж Дмитрий, 13-летний сын Евгений и 80-летняя бабушка Татьяна считаются пропавшими от 26 сентября, после того, как стихия разрушила их дом в Северной Каролине.

Стефанчук отметила, что семья сбежала из Херсона, спасаясь от войны, и нашла убежище в маленьком городке, который впоследствии оказался в эпицентре урагана. По ее словам, до сих пор не обнаружили ни одного члена семьи.

Сбежать от войны, от оккупации, чтобы однажды твой новый дом во вполне безопасной стране смыло рекой так, что даже места, где он стоял больше нет. Как-то так х**ово на душе от этой истории. Несколько дней будто начала курсировать информация, что родителей нашли, но мальчика – нет. Но согласно свидетельств родственников, по состоянию на сегодня не найдено никого из них. Так хочется, чтобы эта история еще имела счастливое завершение,

– заявила Стефанчук.

В США без вести пропала семья украинцев / Фото Усти Стефанчук