Польша получит оружие для противодействия любой потенциальной угрозе союзникам США и Организации Североатлантического договора. Об этом сообщил представитель Европейского командования Вооруженных Сил США Адам Миллер.

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Это разумная мера пресечения, – Миллер

По его словам, такой приказ отдал генерал Тед Уолтерс – по указанию Министерства обороны и просьбе польской стороны.

Это разумная мера защиты, которая лежит в основе пятой статьи (устава НАТО – 24 канал) и никоим образом не будет поддерживать наступательные операции,

– подчеркнул Миллер.

Он пояснил, что каждый последующий принятый шаг будет направлен на сдерживание агрессии и успокоение союзников.

Военная помощь для Украины от США и Польши

Заметим, что Польша не будет давать Киеву истребители. Также, как сообщил премьер-министр Матеуш Моравецкий, государство не разрешает использовать свои аэродромы.

США доставили в Украину 240 миллионов долларов – большую часть обещанного пакета военной помощи.

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