Польща отримає зброю, аби протидіяти будь-якій потенційній загрозі союзникам США та Організації Північноатлантичного договору. Про це повідомив представник Європейського командування Збройних сил США Адам Міллер.

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Це розумний запобіжний захід, – Міллер

За його словами, такий наказ віддав генерал Тед Уолтерс – за вказівкою Міністерства оборони та проханням польської сторони.

Це розумний запобіжний захід для захисту, який лежить в основі п'ятої статті (статуту НАТО – 24 канал) і жодним чином не підтримуватиме наступальних операцій,

– наголосив Міллер.

Він пояснив, що кожен наступний ухвалений крок буде спрямований на стримування агресії та заспокоєння союзників.

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Зауважимо, що Польща не надаватиме Києву винищувачі. Також, як повідомив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, держава не дозволяє використовувати свої аеродроми.

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