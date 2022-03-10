США предоставит дополнительные 53 миллиона долларов для поддержки мирных жителей Украины

Вашингтон готов выделить Украине 53 миллиона долларов. Эти средства пойдут напрямую для поддержки жителей, пострадавших от российского вторжения.

Об этом во время своего визита в Польшу сообщила вице-президент США Камала Гаррис. Она отметила, что эта дополнительная программа – поддержка Всемирной продовольственной программы ООН.

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Деньги пойдут на немедленные нужды украинцев, потерявших дом

Деньги предназначены для удовлетворения необходимых потребностей украинских граждан, которые из-за нападения России потеряли дом и были вынуждены покинуть родной город. Речь идет и о тех людях, которые пересекли границу Украины и уехали в западные страны.

Кроме того, будут поддерживать логистические программы для перемещения помощи в Украину, в том числе жителям Киева и региона. Прежде всего гуманитарная помощь будет заключаться в закупке лекарств, продуктов и одеял.

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