Помощь передадут до завершения срока Джо Байдена. Блинкен сообщил об этом после завершения министерского заседания Альянса, передает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

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Какую помощь США окажут Украине

Госсекретарь США сказал, что союзники наращивают свою поддержку. По его словам, в целом Соединенные Штаты предоставили Украине 102 миллиарда долларов помощи, а их партнеры – 158 миллиардов долларов.

Блинкен отметил, что это лучший пример распределения "финансового бремени", который он видел за 30 лет своей карьеры.

В оставшийся срок, для действующей администрации США, она планирует дополнительно нарастить поддержку Украины в сфере безопасности. По словам госсекретаря для того, чтобы и в дальнейшем развивать украинскую ПВО, артиллерию и мощности в бронетехнике.

Мы намерены – это мое стремление и намерение президента – использовать каждый цент имеющегося финансирования в размере 61 миллиарда долларов, относительно которого было получено разрешение Конгресса в бюджетном дополнении,

– говорит Блинкен.

Ранее США объявили о еще одном пакет помощи Украине на 725 миллионов долларов. В частности, он содержит боеприпасы для HIMARS и противопехотные мины.