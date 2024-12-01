Президент Украины считает, что принятие контролируемой части страны в Альянс поможет поможет остановить горячую фазу войны. Впрочем, этого никто и никогда Киеву не предлагал, передает 24 Канал.

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Байден еще есть время помочь будущему Украины в НАТО

Глава государства на встрече с председателем Европейского совета Антониу Коштой в Киеве заявил, что у Джо Байдена еще есть время, чтобы изменить мнение европейских членов Альянса, которые скептически относятся к идее приглашения Украины в НАТО. В частности, речь идет о Германии и Венгрии. "Только консолидированный сигнал может быть положительно воспринят всеми лидерами", – подчеркнул президент.

Он поделился ожиданиями от встречи министров иностранных дел НАТО, запланированной на 3 – 4 декабря. На ней Украина, считает Зеленский, вполне может получить "даже не приглашение", а рекомендацию относительно положительного будущего членства в НАТО.

К слову, ранее Reuters писало, что Украина просит НАТО предоставить приглашение на членство на заседании министров иностранных дел 3 – 4 декабря. Об этом говорилось в письме главы украинского МИД Андрея Сибиги.