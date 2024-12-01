Президент України вважає, що прийняття контрольованої частини країни до Альянсу допоможе зупинити гарячу фазу війни. Втім, цього ніхто і ніколи Києву не пропонував, передає 24 Канал.

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Байден ще має час допомогти майбутньому України в НАТО

Очільник держави на зустрічі з головою Європейської ради Антоніу Коштою в Києві заявив, що Джо Байден ще має час, аби змінити думку європейських членів Альянсу, які скептично ставляться до ідеї запрошення України до НАТО. Зокрема, йдеться про Німеччину і Угорщину. "Тільки консолідований сигнал може бути позитивно сприйнятий всіма лідерами", – наголосив президент.

Він поділився очікуваннями від зустрічі міністрів закордонних справ НАТО, запланованої на 3 – 4 грудня. На ній Україна, вважає Зеленський, цілком може отримати "навіть не запрощення", а рекомендацію щодо позитивного майбутнього членства в НАТО.

До слова, раніше Reuters писало, що Україна просить НАТО надати запрошення на членство на засіданні міністрів закордонних справ 3 – 4 грудня. Про це йшлося у листі очільника українського МЗС Андрія Сибіги.