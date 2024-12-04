Допомогу передадуть до завершення терміну Джо Байдена. Блінкен повідомив про це після завершення міністерського засідання Альянсу, передає 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

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Яку допомогу США нададуть Україні

Держсекретар США сказав, що союзники нарощують свою підтримку. За його словами, загалом Сполучені Штати надали Україні 102 мільярди доларів допомоги, а їхні партнери – 158 мільярдів доларів.

Блінкен зазначив, що це найкращий приклад розподілення "фінансового тягаря", який він бачив за 30 років своєї кар'єри.

У термін, що залишився для чинної адміністрації США, вона планує додатково наростити безпекову підтримку України. За словами держсекретаря для того, щоб і надалі розбудовувати українську ППО, артилерію і потужності в бронетехніці.

Ми маємо намір – це моє прагнення і намір президента – використати кожен цент наявного фінансування у розмірі 61 мільярда доларів, щодо яких був отриманий дозвіл Конгресу у бюджетному доповненні,

– каже Блінкен.

Раніше США оголосили про ще один пакет допомоги Україні на 725 мільйонів доларів. Зокрема, він містить боєприпаси для HIMARS та протипіхотні міни.