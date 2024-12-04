Таку допомогу надають в рамках "президентських повноважень зі скорочення озброєнь", передає 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони США.
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Чому протипіхотні міни є важливими для України
Джерела The Washington Post у Білому домі стурбовані просуванням російських військ на фронті та вважають необхідним допомогти Україні. Американські військові переконані, що надання протипіхотних мін є одним із найефективніших кроків для уповільнення російського наступу.
За даними видання, міни використовуватимуть на сході України. Зазначається, що українська сторона взяла на себе зобов'язання не встановлювати їх у густонаселених районах.
Водночас у New York Times повідомили, що США нададуть Україні також три типи систем дистанційної постановки протипіхотних мін.
Це 155-міліметрові артилерійські снаряди Area Denial Artillery Munition (ADAM), переносні системи постановки змішаних мінних полів MOdular Pack Mine Sistem (MOPMS), а також система мінування Volcano.
Що ввійде в новий пакет допомоги Україні від США
Ця допомога надходить напряму зі складів Міноборони США та дозволяє задовольняти нагальні потреби. У межах цього пакету до України надійдуть:
- Боєприпаси для ЗРК NASAMS;
- ПЗРК Stinger;
- боєприпаси для протидії БПЛА;
- боєприпаси для реактивних систем HIMARS;
- 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;
- БПЛА;
- Протипіхотні міни з системою самоліквідації;
- Протитанкові керовані ракети TOW;
- протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
- стрілецька зброя та боєприпаси;
- обладнання та боєприпаси для підривних робіт;
- засоби хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного захисту.
Від початку повномасштабного вторгнення станом на 2 грудня 2024 року Сполучені Штати виділи понад 61 мільйон доларів на допомогу Україні.