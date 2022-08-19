В США готовятся передать Украине ЗРК NASAMS: когда ВСУ наконец-то их получат

США готовят к предоставлению Украине зенитно-ракетные комплекты NASAMS. Их вооруженные силы могут получить в течение следующих 2 – 3 месяцев.

Эти ракетные комплекты охраняют Белый дом. Уже скоро они будут помогать украинским военным защищать нашу страну от вражеских ракет. По меньшей мере, на это указывает заявление журналиста Джозефа Селдина.

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В снабжении этого оружия есть определенные трудности

Журналистка Кейтлин Дорнбос также подтвердила намерения США предоставить Украине зенитно-ракетные комплексы NASAMS. Для их предоставления Украине нужно больше времени, чем на предоставление другого оружия.

Дорнбос пояснила, что это связано с тем, что вооружение, которое США обычно предоставляют Украине, поступает из американских резервов. В то же время, ситуация с NASAMS несколько сложнее – США будут закупать эти комплекты. То есть их будут производить специально для Украины.

США объявили очередную помощь для Украины

США до полномасштабного вторжения и после его начала оказывают Украине мощную вооруженную поддержку. В частности, 19 августа в Вашингтоне объявили об очередном пакете оборонной помощи. В него вошли:

36 тысяч артиллерийских снарядов;

дополнительные гаубицы;

противотанковые управляемые ракеты TOW и комплексы для них;

15 беспилотников Sky Eagle;

ракеты HARM для борьбы с радарами;

минно-устойчивые транспортные средства;

1 тысяча Javelin.

Кроме того, по словам Кейтлин Дорнбос, в США работают относительно поставок дополнительных боеприпасов к HIMARS, которые Украина эффективно использует на поле боя.

Мы видели, как Украина мастерски использует HIMARS на поле боя. Эта способность ведения огня на большом расстоянии действительно изменила динамику на поле боя, поэтому мы хотим убедиться, что у Украины есть постоянный поток боеприпасов для удовлетворения своих потребностей,

– цитирует заявление высокопоставленного американского чиновника Дорнбос.

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