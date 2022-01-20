США представили новый пакет санкций против России: в списке – чиновники, силовики, бизнесмены

Вашингтон представил новый пакет антироссийских санкций. В соответствующий перечень вошли чиновники, силовики, бизнесмены и пропагандисты.

Соответствующий законопроект представил коллегам республиканец Джим Бэнкс. Документ получил название "Акт о привлечении к ответственности Путина".

Обратите внимание Россия может потерять доступ к доллару, если нападет на Украину, – Байден

Предложенный пакет санкций включает:

объявление "поддерживаемых Россией сил на Донбассе" террористами и признание России спонсором терроризма;

запрет на операции с российским госдолгом;

ограничения против "Северного потока-2", в частности – связанные с ним организации и их акционеров;

прекращение расходов на диалог по кибербезопасности, пока не закончатся атаки на ведомства США;

прекращение расходов на диалог по стратегической стабильности, пока Россия оккупирует украинский Крым.

Кто может попасть под санкции: перечень

Ранее в украинском МИД заявили , что в США готовы санкциями "перекрыть кислород" России. Кулеба подчеркнул, что речь идет о "разрушительном ударе" по экономике государства-агрессора.

Чиновники и силовики: пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, глава ЦИК Элла Памфилова, председатель следственного комитета Александр Бастрыкин, глава ФСБ Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов и генпрокурор Юрий Чайка.

Бизнесмены: Роман Абрамович, Алишер Усманов, Олег Дерипаска, Игорь Сечин, Алексей Миллер, Андрей Костин, Геннадий Тимченко, Дмитрий Рыболовлев, Михаил Фридман, Петр Гуцериев, Александр Винокуров и другие.

Российские пропагандисты: Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев и Константин Эрнст.

Что говорит Байден о вероятном нападении России на Украину: смотрите видео