США предостерегают: россия усилит скрытое политическое влияние для подрыва санкций

Россия планирует активизироваться, чтобы подорвать международные санкции, введенные из-за вторжения в Украину. С помощью скрытого финансирования кремль планирует сохранить свое влияние на Западе.

Об этом заявил высокопоставленный чиновник администрации Джо Байдена, ссылаясь на рассекреченные данные американской разведки. В частности, США ожидают, что в ближайшие месяцы россия будет использовать скрытое политическое финансирование, чтобы взорвать санкции против нее.

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С 2014 года россия перечислила более 300 миллионов долларов иностранным политическим партиям

Американский чиновник рассказал журналистам об анализе группой разведчиков США усилий россии по влиянию на политику других стран. По его словам, с 2014 года россия перечислила более 300 миллионов долларов иностранным политическим партиям, чиновникам и политикам более чем в 20 странах.

Чиновник на условиях анонимности подчеркнул, что эти усилия являются "попыткой манипулировать демократиями изнутри".

Мы считаем, что это только верхушка айсберга, и мы взаимодействуем с союзниками и партнерами, чтобы собрать больше информации об этой угрозе.

– сказал представитель администрации Байдена.

Чиновник не уточнил, на какие именно страны направлены усилия российского влияния и не предоставил конкретных доказательств, подтверждающих обвинения в тайном финансировании.

Отмечается, что, вероятно, речь шла об ультраправых партиях в странах Евросоюза, которые привержены политике путина и негативны в отношении ЕС и НАТО. Речь идет о Франции, Италии, Австрии и Германии.

Сообщается, что США рассекречивают некоторую информацию из-за ожиданий, что в ближайшие месяцы россия будет "все больше прибегать к своим средствам скрытого влияния".

Чиновник отметил, что засекреченная информация передается странам, чтобы помочь им противостоять влиянию москвы.

Мы сообщаем этим иностранным партиям и кандидатам, что если они тайно принимают российские деньги, мы можем и разоблачать это,

– резюмировал чиновник администрации Байдена.

россия пытается влиять на внутриполитические процессы за границей

Ранее журналисты CNN со ссылкой на должностное лицо администрации Джо Байдена сообщили о том, как россия пыталась повлиять на политиков и других официальных лиц за рубежом.

В сообщении также упоминалось о 300 миллионах долларов. Сообщалось, что россияне делали щедрые подарки и выплаты наличными или в криптовалюте.

Высокопоставленное должностное лицо администрации Байдена отказалось сообщить, сколько денег, как считается, россия потратила в Украине.

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