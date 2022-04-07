Об этом заявила министер финансов США Джанет Йеллен. Для серьезности своих намерений она привела пример санкций против России.

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Безусловно. Я верю, что мы представили свои возможности. В случае с Россией мы чреваты серьезными последствиями – мы вызвали серьезные последствия. И я думаю, что не нужно сомневаться в нашей способности и решимости делать то же самое в других ситуациях,

– сказала она.

Напомним, что Минобороны Китая заявило, что никогда не потерпит независимость Тайваня . А также подчеркнули, что это только внутренний вопрос. И чем больше будут вмешиваться США и Япония, тем жестче будет реакция Китая.

Изоляция России

Еллен также выступила за исключение России из G20 . Она предупредила, что США будут бойкотировать встречи группы, если там будут российские представители. Об этом уже сообщили Индонезию, которая в этом году председательствует в "Большой двадцатке".

США стремятся отстранить Россию от участия во всех крупных международных организациях, особенно финансовых. Но, пока исключение страны-агрессора из МВФ кажется маловероятным.