Про це заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен. Для серйозності своїх намірів вона навела приклад санкцій проти Росії.

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Безумовно. Я вірю, що ми показали свої можливості. У випадку з Росією ми загрожували серйозними наслідками – ми викликали серйозні наслідки. І я думаю, що не треба сумніватися в нашій здатності та рішучості робити те саме в інших ситуаціях,

– сказала вона.

Нагадаємо, що Міноборони Китаю заявило, що ніколи не потерпить незалежності Тайваню. А також наголосили, що це лише внутрішнє питання. І що більше втручатимуть США та Японія, то жорсткішою буде реакція Китаю.

Ізоляція Росії

Єллен також виступила за виключення Росії з G20. Вона попередила, що США будуть бойкотувати зустрічі групи, якщо там будуть російські представники. Про це вже повідомили Індонезію, яка цього року головує у "Великій двадцятці".

США прагнуть усунути Росію від участі у всіх великих міжнародних організацій, особливо фінансових. Та, наразі виключення країни-агресорки з МВФ видається малоймовірним.

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