США предупредили Китай о санкциях за поддержку России

Американский министр Джина Раймондо заявила, что китайские компании могут попасть под санкции. Это произойдет, если они не будут придерживаться антироссийских ограничений.

Глава министерства торговли Соединенных Штатов строго предупредила, что Китай отрежут от поставок оборудования и программного обеспечения, которое ему необходимо для производства своей продукции.

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Вашингтону под силу фактически закрыть китайские компании, если они не будут придерживаться санкций, которые запрещают поставки в Россию микрочипов и других технологий,

– сказала Джина Раймондо.

К слову, ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Запад пытается убедить Пекин отказаться от нейтралитета в отношении войны России против Украины.

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