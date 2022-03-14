США предупредили союзников, что Китай готов предоставить России военную помощь – СМИ

Американские дипломаты сообщили своим союзникам в Европе и Азии, что Китай выразил готовность оказать военную помощь России на фоне войны в Украине.

Сообщается, что государственный департамент США разослал своим союзникам в Европе и Азии данные разведки о готовности китайского правительства предоставлять военную помощь России.

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Дипломаты предоставили минимум информации о помощи

Дипломаты не предоставили дополнительных деталей по объему и типу военной помощи, которую хочет предоставить китайское правительство. Также в сообщении не назвали время, когда Китай предоставит свою помощь.

Высокопоставленный представитель Пентагона отказалось прокомментировать запрос издания, оказал ли Китай уже помощь России, но подтвердил, что ведомство пристально следит за ситуацией.

Если Китай решит оказывать материальную помощь России, то, скорее всего, это будет иметь последствия для Китая,

– отметил неназванный чиновник Пентагона.

"По сути, мы видим, что Китай молча поддерживает действия России: отказавшись вводить санкции, обвиняя Запад и Соединенные Штаты за помощь, которую мы оказываем Украине, и настаивая, что они за мирное решение, но на самом деле ничего для этого не делают", – добавляет он.

По данным издания, Белый дом обращался к европейским союзникам с просьбой донести до китайского правительства упорную просьбу не помогать России обойти санкции.

В издании предполагают, что этот вопрос должны поднять 14 марта в ходе переговоров между советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана с членом Политбюро Коммунистической партии Китая и директором Офиса комиссии иностранных дел Ян Цзечи.

Союз Китая и России: детали

13 марта издание New York Times, ссылаясь на источники в американском правительстве, сообщило, что Россия отправила запрос в Китай о предоставлении экономической и военной помощи из-за трудностей в войне с Украиной.

В первые дни войны китайский МИД отказался осуждать российскую агрессию против Украины и сказал, что, несмотря на поддержку Китаем территориальной целостности и суверенитета всех стран мира, в Украине "есть сложная историческая и культурная основа".

Китай назвал "войной" российскую вооруженную агрессию в Украине только 10 марта – четырнадцатые сутки полномасштабных боевых действий.

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