США пригрозили России из-за конфискации имущества компаний, которые уходят

США ответят, если Россия начнет конфисковывать имущество компаний, уходящих с ее рынка.

Об этом Москву предупредили в Белом доме.

Кстати Пустые магазины известных брендов в России

К слову, с российского рынка уходят все больше и больше компаний. Скоро агрессор окажется совсем в изоляции.

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