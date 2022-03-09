США пригрозили России из-за конфискации имущества компаний, которые уходят
9 марта 2022 , 20:57Читати новину українською
США ответят, если Россия начнет конфисковывать имущество компаний, уходящих с ее рынка.
Об этом Москву предупредили в Белом доме.
Кстати Пустые магазины известных брендов в России
К слову, с российского рынка уходят все больше и больше компаний. Скоро агрессор окажется совсем в изоляции.
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