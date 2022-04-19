США применят новые санкции в первую очередь против военно-промышленного комплекса России

Соединенные Штаты применят экономически-финансовое давление, прежде всего, против российского военно-промышленного комплекса.

Об этом заявил заместитель министра финансов США Уолли Адеемо. По его словам, следующий этап санкций будет заключаться в том, чтобы развалить российскую военную машину.

Читайте также: Новый пакет санкций Японии против России вступил в силу: в нем дочери Путина

Проблемы Кремля

Замминистра отметил, что война России против Украины длится гораздо дольше, чем ожидали в Кремле, это удалось в основном благодаря героическим усилиям украинского народа и поддержке, оказанной союзниками.

Поэтому, по его словам, российским войскам следует восстанавливать потери и восполнять запасы.

Чтобы этого не произошло, мы в дальнейшем пытаемся использовать санкции и экспортные ограничения, лишить Россию критически необходимых ресурсов и ориентируемся на такие ключевые сектора, как аэрокосмическая отрасль, электроника и другие, связанные с оборонным сектором,

– сказал Адаем.

Он также добавил, что пока вторжение России продолжается, США будут продолжать ужесточать санкции против РФ. И они стремятся привлечь к ним все страны, чтобы оказать давление на Москву.

Важно – США думают над сценарием победы Украины: смотрите видео