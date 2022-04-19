Про це заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо. За його словами, наступний етап санкцій полягатиме в тому, щоби розвалити російську військову машину.

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Проблеми Кремля

Заступник міністра зазначив, що війна Росії проти України триває набагато довше, ніж очікували в Кремлі, це вдалося здебільшого завдяки героїчним зусиллям українського народу та підтримці, яку надали союзники.

Тому, за його словами, російським військам потрібно відновлювати втрати й поповнювати запаси.

Щоби цього не сталося, ми надалі намагаємося використовувати санкції й експортні обмеження, позбавити Росію критично необхідних ресурсів та орієнтуємося на такі ключові сектори, як аерокосмічна галузь, електроніка та інші, пов’язані з оборонним сектором,

– сказав Адаємо.

Він також додав, що поки вторгнення Росії триває, США продовжуватимуть посилювати санкції проти РФ. І вони прагнуть залучити до них всі країни, щоб створити тиск на Москву.

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