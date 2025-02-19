США приостановили рассмотрение всех иммиграционных заявлений, под угрозу попали украинцы, – CBS

Администрация Дональда Трампа приостановила рассмотрение всех иммиграционных заявлений, поданных мигрантами из Латинской Америки и Украины, которым разрешили въезд в США по программам времен Байдена.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CBS News. По словам чиновников, инициаторы такого шага ссылаются на мошенничество и обеспокоенность безопасностью.

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Что ждет мигрантов в США

Согласно директиве, замораживание рассмотрения заявок будет действовать на неопределенный срок, пока государственные служащие будут работать над выявлением потенциальных случаев мошенничества и совершенствованием процедур проверки из соображений национальной и общественной безопасности.

Этот шаг, о котором ранее не сообщалось, грозит создать неопределенность для многих мигрантов, которые находились в процессе подачи заявок на различные иммиграционные льготы, которые позволили бы им остаться в США легально, а в некоторых случаях и навсегда,

– отметили в CBS News.

По словам журналистов, точное количество пострадавших мигрантов неизвестно. Приостановление рассмотрения заявок касается нескольких программ времен администрации Байдена, которые позволили сотням тысяч иностранцев легально прибыть в США с помощью иммиграционного закона. Этот закон уполномочивает правительство США быстро принимать иностранцев из гуманитарных соображений или из-за общественной пользы.

Как отметили в CBS News, администрация Байдена использовала этот закон в беспрецедентных масштабах, частично для того, чтобы побудить мигрантов регистрироваться на легальных каналах миграции вместо того, чтобы незаконно пересекать южную границу.

В то же время администрация Трампа немедленно приостановила эти усилия, утверждая, что речь идет о злоупотреблении полномочиями.