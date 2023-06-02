"Приостановление" Россией договора СНВ-3 является юридически недействительным. Таким образом, государство-агрессор нарушает соглашение, не выполняя обязательств. Об этом сообщили в Госдепе США.

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США прибегли к контрмерам

Поэтому с 1 июня США прекращают предоставлять России сообщения, требуемые по СНВ-3. Речь идет о состоянии и местонахождении объектов, подлежащих учету по Договору, в частности, ракетам и пусковым установкам.

В Штатах подчеркнули, что такие контрмеры полностью соответствуют международному праву.

Международное право разрешает такие меры, чтобы побудить государство вернуться к выполнению своих международных обязательств,

– отметили в Госдепе.

Какую информацию США будут таки передавать

Несмотря на это, США продолжают предоставлять России сообщения о запусках межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет на подлодках.

США не будут способствовать инспекционной деятельности на своей территории, то есть аннулируют действующие визы, выданные российским инспекторам и членам экипажей самолетов по СНВ-3.

Кроме того, Вашингтон не будет предоставлять телеметрическую информацию о запусках американских МБР и БРПЧ. Напомним, что Россия отказалась от встречи, где по договору было согласовано количество запусков таких ракет.